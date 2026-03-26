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SDAX im Blick 26.03.2026 09:29:40

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX schwächelt zum Handelsstart

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX schwächelt zum Handelsstart

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Donnerstag.

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 1,16 Prozent leichter bei 16 710,01 Punkten. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 83,933 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,411 Prozent auf 16 835,91 Punkte an der Kurstafel, nach 16 905,40 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 16 710,01 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16 835,91 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der SDAX bereits um 5,28 Prozent. Vor einem Monat, am 26.02.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18 079,94 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16 806,75 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.03.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 16 089,50 Punkten.

Der Index gab seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,72 Prozent nach. Bei 18 480,20 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit PNE (+ 5,82 Prozent auf 8,73 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 3,00 Prozent auf 4,05 EUR), SMA Solar (+ 2,79) Prozent auf 41,94 EUR), HORNBACH (+ 1,13 Prozent auf 80,90 EUR) und Dermapharm (+ 0,82 Prozent auf 43,00 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen Kontron (-10,05 Prozent auf 18,71 EUR), Medios (-6,62 Prozent auf 12,70 EUR), KSB SE (-6,41 Prozent auf 1 095,00 EUR), JOST Werke (-3,68 Prozent auf 54,90 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (-3,11 Prozent auf 1,37 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Kontron-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 156 640 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von 1&1 mit 4,130 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Die TeamViewer-Aktie hat mit 4,32 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Mutares-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,68 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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1&1 AG 23,25 0,00% 1&1 AG
Dermapharm Holding SE 43,45 1,16% Dermapharm Holding SE
grenke AG 12,82 -0,16% grenke AG
Heidelberger Druckmaschinen AG 1,38 -1,14% Heidelberger Druckmaschinen AG
HORNBACH Holding 79,60 0,00% HORNBACH Holding
JOST Werke AG 52,70 -7,38% JOST Werke AG
Kontron 18,00 -13,46% Kontron
KSB SE & Co. KGaA Vz. 984,00 -16,96% KSB SE & Co. KGaA Vz.
Medios AG 11,82 -12,57% Medios AG
Mutares 31,45 -1,26% Mutares
PNE AG 7,64 -6,26% PNE AG
ProSiebenSat.1 Media SE 3,98 0,76% ProSiebenSat.1 Media SE
SMA Solar AG 43,68 8,33% SMA Solar AG
TeamViewer 4,51 -0,22% TeamViewer

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SDAX 16 626,81 -1,65%

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