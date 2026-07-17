Minuszeichen in Frankfurt: SDAX verbucht mittags Verluste

Der SDAX zeigt sich am Freitagmittag in Rot.

Um 12:09 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,39 Prozent leichter bei 18 257,89 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 88,330 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der SDAX 0,534 Prozent schwächer bei 18 231,72 Punkten, nach 18 329,52 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 18 257,89 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 165,51 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 1,17 Prozent. Der SDAX wurde vor einem Monat, am 17.06.2026, mit 18 475,26 Punkten bewertet. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 17.04.2026, den Stand von 18 268,79 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.07.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 18 140,91 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 5,20 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. 15 733,78 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell SMA Solar (+ 13,40 Prozent auf 66,00 EUR), Wacker Neuson SE (+ 4,29 Prozent auf 20,65 EUR), Drägerwerk (+ 2,95 Prozent auf 90,60 EUR), HelloFresh (+ 2,70 Prozent auf 3,69 EUR) und SCHOTT Pharma (+ 1,48 Prozent auf 20,60 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil LPKF Laser Electronics (-6,83 Prozent auf 15,00 EUR), PVA TePla (-6,70 Prozent auf 35,90 EUR), Vincorion (-3,58 Prozent auf 17,23 EUR), SFC Energy (-3,19 Prozent auf 18,82 EUR) und Basler (-2,80 Prozent auf 26,05 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Aktuell weist die HelloFresh-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 297 643 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,574 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,87 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,38 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at