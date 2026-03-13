Minuszeichen in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsende Verluste

Der SDAX bewegte sich am fünften Tag der Woche auf rotem Terrain.

Der SDAX gab im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 1,21 Prozent auf 16 814,84 Punkte nach. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 84,156 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,677 Prozent tiefer bei 16 906,14 Punkten in den Freitagshandel, nach 17 021,46 Punkten am Vortag.

Bei 16 731,08 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 17 049,58 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 0,717 Prozent nach unten. Der SDAX stand vor einem Monat, am 13.02.2026, bei 17 840,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, einen Wert von 16 863,34 Punkten auf. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 13.03.2025, bei 15 222,24 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 3,12 Prozent. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 18 480,20 Punkten. Bei 16 671,12 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit Siltronic (+ 8,06 Prozent auf 58,35 EUR), grenke (+ 4,08 Prozent auf 13,26 EUR), Alzchem Group (+ 3,67 Prozent auf 169,40 EUR), SMA Solar (+ 2,97 Prozent auf 33,96 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,92 Prozent auf 60,00 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen 1&1 (-8,80 Prozent auf 22,80 EUR), Salzgitter (-8,40 Prozent auf 40,80 EUR), DEUTZ (-5,32 Prozent auf 9,79 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-5,31 Prozent auf 76,70 EUR) und Stabilus SE (-5,25 Prozent auf 16,24 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 2 020 637 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX mit 4,408 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,77 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at