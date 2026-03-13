Mutares Aktie

Mutares für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2NB65 / ISIN: DE000A2NB650

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung im Fokus 13.03.2026 17:58:57

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsende Verluste

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsende Verluste

Der SDAX bewegte sich am fünften Tag der Woche auf rotem Terrain.

Der SDAX gab im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 1,21 Prozent auf 16 814,84 Punkte nach. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 84,156 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,677 Prozent tiefer bei 16 906,14 Punkten in den Freitagshandel, nach 17 021,46 Punkten am Vortag.

Bei 16 731,08 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 17 049,58 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 0,717 Prozent nach unten. Der SDAX stand vor einem Monat, am 13.02.2026, bei 17 840,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, einen Wert von 16 863,34 Punkten auf. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 13.03.2025, bei 15 222,24 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 3,12 Prozent. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 18 480,20 Punkten. Bei 16 671,12 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit Siltronic (+ 8,06 Prozent auf 58,35 EUR), grenke (+ 4,08 Prozent auf 13,26 EUR), Alzchem Group (+ 3,67 Prozent auf 169,40 EUR), SMA Solar (+ 2,97 Prozent auf 33,96 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,92 Prozent auf 60,00 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen 1&1 (-8,80 Prozent auf 22,80 EUR), Salzgitter (-8,40 Prozent auf 40,80 EUR), DEUTZ (-5,32 Prozent auf 9,79 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-5,31 Prozent auf 76,70 EUR) und Stabilus SE (-5,25 Prozent auf 16,24 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 2 020 637 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX mit 4,408 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,77 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum SDAX-Chart
Analysen zu SDAX-Aktien
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Stabilus SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Alzchem Group AG

mehr Analysen
12.03.26 Alzchem Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.02.26 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
27.02.26 Alzchem Group Buy Warburg Research
27.02.26 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
25.02.26 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 22,75 -8,45% 1&1 AG
Alzchem Group AG 168,20 3,19% Alzchem Group AG
DEUTZ AG 9,84 -4,74% DEUTZ AG
EVOTEC SE 4,16 -2,87% EVOTEC SE
FRIEDRICH VORWERK 76,40 -5,09% FRIEDRICH VORWERK
grenke AG 13,22 0,76% grenke AG
Mutares 28,80 -1,03% Mutares
Salzgitter 40,16 -9,18% Salzgitter
Siltronic AG 58,05 9,01% Siltronic AG
SMA Solar AG 33,68 2,37% SMA Solar AG
Stabilus SE 16,24 -4,58% Stabilus SE
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 59,75 3,20% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

Indizes in diesem Artikel

SDAX 16 784,93 -1,39%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:04 KW 11: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.03.26 KW 11: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.03.26 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen