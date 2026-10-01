Minuszeichen in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsende Verluste

Zum Handelsschluss verlor der SDAX im XETRA-Handel 1,33 Prozent auf 18 184,45 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 92,886 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der SDAX 0,467 Prozent leichter bei 18 344,38 Punkten, nach 18 430,47 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 18 176,12 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 421,31 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 0,025 Prozent. Der SDAX stand noch vor einem Monat, am 01.09.2026, bei 18 730,44 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 01.07.2026, den Wert von 18 195,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, wurde der SDAX mit 17 023,31 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 4,78 Prozent nach oben. Bei 19 325,96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit PVA TePla (+ 5,23 Prozent auf 34,62 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 4,56 Prozent auf 16,05 EUR), GFT SE (+ 3,33 Prozent auf 26,35 EUR), secunet Security Networks (+ 2,25 Prozent auf 249,50 EUR) und HelloFresh (+ 2,13 Prozent auf 2,40 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil Südzucker (-6,83 Prozent auf 12,28 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-6,08 Prozent auf 68,80 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,30 Prozent auf 26,72 EUR), OHB SE (-4,27 Prozent auf 170,40 EUR) und Eckert Ziegler (-3,22 Prozent auf 12,33 EUR) unter Druck.

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. 1 253 364 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,238 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index zeigt die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,26 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at