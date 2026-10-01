Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Nachmittag schwächer

Am Donnerstag verliert der SDAX um 15:40 Uhr via XETRA 0,50 Prozent auf 18 337,67 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 92,886 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,467 Prozent auf 18 344,38 Punkte an der Kurstafel, nach 18 430,47 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 18 421,31 Punkte, das Tagestief hingegen 18 176,12 Zähler.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 0,868 Prozent. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 01.09.2026, den Wert von 18 730,44 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18 195,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, wurde der SDAX auf 17 023,31 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,66 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15 733,78 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit GFT SE (+ 4,90 Prozent auf 26,75 EUR), TeamViewer (+ 4,07 Prozent auf 6,40 EUR), Hypoport SE (+ 3,28 Prozent auf 69,20 EUR), HelloFresh (+ 3,02 Prozent auf 2,42 EUR) und PVA TePla (+ 2,92 Prozent auf 33,86 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen Südzucker (-4,86 Prozent auf 12,54 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3,28 Prozent auf 70,85 EUR), Basler (-3,09 Prozent auf 23,50 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,87 Prozent auf 27,12 EUR) und init innovation in traffic systems SE (-2,72 Prozent auf 44,75 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX sticht die HelloFresh-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 760 151 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,238 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

Die Mutares-Aktie präsentiert mit 1,53 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,26 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at