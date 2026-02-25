Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start schwächer

Der SDAX gibt seine Gewinne vom Vortag am Mittwochmorgen wieder ab.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,14 Prozent leichter bei 17 865,57 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 94,650 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 17 882,50 Zählern und damit 0,047 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (17 890,98 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17 854,28 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 931,31 Zählern.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 0,487 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, den Stand von 18 302,82 Punkten. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 25.11.2025, bei 16 159,14 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.02.2025, wurde der SDAX auf 14 930,62 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,94 Prozent aufwärts. Bei 18 480,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 17 174,39 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit Alzchem Group (+ 6,45 Prozent auf 165,00 EUR), Verve Group (+ 4,33 Prozent auf 1,28 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,83 Prozent auf 26,04 EUR), SFC Energy (+ 2,55 Prozent auf 14,46 EUR) und Kontron (+ 1,73 Prozent auf 23,46 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil Nagarro SE (-8,41 Prozent auf 52,30 EUR), JOST Werke (-4,74 Prozent auf 62,30 EUR), Elmos Semiconductor (-2,25 Prozent auf 138,80 EUR), Schaeffler (-1,38 Prozent auf 10,72 EUR) und SCHOTT Pharma (-1,07 Prozent auf 14,80 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Aktuell weist die Verve Group-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 64 852 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 9,921 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

SDAX-Fundamentaldaten

In diesem Jahr weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die Mutares-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

