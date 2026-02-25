JOST Werke Aktie

JOST Werke Aktie

WKN DE: JST400 / ISIN: DE000JST4000

SDAX-Performance 25.02.2026 09:29:25

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start schwächer

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start schwächer

Der SDAX gibt seine Gewinne vom Vortag am Mittwochmorgen wieder ab.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,14 Prozent leichter bei 17 865,57 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 94,650 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 17 882,50 Zählern und damit 0,047 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (17 890,98 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17 854,28 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 931,31 Zählern.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 0,487 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, den Stand von 18 302,82 Punkten. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 25.11.2025, bei 16 159,14 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.02.2025, wurde der SDAX auf 14 930,62 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,94 Prozent aufwärts. Bei 18 480,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 17 174,39 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit Alzchem Group (+ 6,45 Prozent auf 165,00 EUR), Verve Group (+ 4,33 Prozent auf 1,28 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,83 Prozent auf 26,04 EUR), SFC Energy (+ 2,55 Prozent auf 14,46 EUR) und Kontron (+ 1,73 Prozent auf 23,46 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil Nagarro SE (-8,41 Prozent auf 52,30 EUR), JOST Werke (-4,74 Prozent auf 62,30 EUR), Elmos Semiconductor (-2,25 Prozent auf 138,80 EUR), Schaeffler (-1,38 Prozent auf 10,72 EUR) und SCHOTT Pharma (-1,07 Prozent auf 14,80 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Aktuell weist die Verve Group-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 64 852 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 9,921 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

SDAX-Fundamentaldaten

In diesem Jahr weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die Mutares-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Analysen zu JOST Werke AG

09:11 JOST Werke Buy Warburg Research
20.02.26 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
20.02.26 JOST Werke Buy Warburg Research
20.02.26 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.02.26 JOST Werke Buy Warburg Research
Aktien in diesem Artikel

Alzchem Group AG 161,40 3,46% Alzchem Group AG
Douglas AG 11,26 -2,60% Douglas AG
Elmos Semiconductor 140,60 -0,42% Elmos Semiconductor
JOST Werke AG 64,60 4,03% JOST Werke AG
Kontron 22,92 -0,09% Kontron
Mutares 31,25 -0,16% Mutares
Nagarro SE 50,75 -10,57% Nagarro SE
Schaeffler AG 10,71 -0,65% Schaeffler AG
SCHOTT Pharma 14,66 -1,48% SCHOTT Pharma
SFC Energy AG 15,02 6,52% SFC Energy AG
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 27,10 5,78% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
Verve Group 1,30 7,60% Verve Group

Indizes in diesem Artikel

SDAX 17 958,54 0,38%

Warten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

