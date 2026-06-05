Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zum Start des Freitagshandels schwächer

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Freitag.

Am Freitag tendiert der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,77 Prozent tiefer bei 18 615,85 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 91,656 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,396 Prozent auf 18 685,37 Punkte an der Kurstafel, nach 18 759,59 Punkten am Vortag.

Bei 18 685,37 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 612,34 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 3,67 Prozent. Der SDAX stand vor einem Monat, am 05.05.2026, bei 18 182,88 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.03.2026, wurde der SDAX auf 17 299,20 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 05.06.2025, wurde der SDAX mit 17 030,30 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 7,26 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15 733,78 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit MBB SE (+ 2,65 Prozent auf 178,00 EUR), Medios (+ 2,36 Prozent auf 13,00 EUR), Douglas (+ 1,75 Prozent auf 9,28 EUR), Einhell Germany vz (+ 1,53 Prozent auf 73,10 EUR) und Dermapharm (+ 1,26 Prozent auf 48,05 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,61 Prozent auf 89,25 EUR), Siltronic (-4,74 Prozent auf 95,45 EUR), Verve Group (-4,02 Prozent auf 1,67 EUR), PVA TePla (-3,20 Prozent auf 41,14 EUR) und Elmos Semiconductor (-2,64 Prozent auf 177,20 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Kontron-Aktie aufweisen. 29 154 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,236 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Im SDAX weist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,31 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at