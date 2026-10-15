Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zum Start leichter

Am Donnerstag steht der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA 1,06 Prozent im Minus bei 17 983,26 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 90,431 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,308 Prozent auf 18 120,49 Punkte an der Kurstafel, nach 18 176,53 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 17 983,26 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18 127,10 Punkten.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 0,883 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 15.09.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18 127,33 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, notierte der SDAX bei 18 262,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 16 874,35 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 3,62 Prozent aufwärts. Bei 19 325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 15 733,78 Punkten.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Fielmann (+ 1,49 Prozent auf 37,55 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,32 Prozent auf 73,15 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,30) Prozent auf 12,46 EUR), 1&1 (+ 1,27 Prozent auf 24,00 EUR) und ATOSS Software (+ 1,26 Prozent auf 88,30 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen Drägerwerk (-8,75 Prozent auf 106,40 EUR), SMA Solar (-7,43 Prozent auf 56,05 EUR), LPKF Laser Electronics (-6,54 Prozent auf 12,15 EUR), Basler (-5,59 Prozent auf 21,10 EUR) und PVA TePla (-5,32 Prozent auf 29,88 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Die HelloFresh-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 415 281 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5,023 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1,56 erwartet. HAMBORNER REIT-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,63 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at