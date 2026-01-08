Infineon Aktie

Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Marktbericht 08.01.2026 12:27:03

Minuszeichen in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX am Donnerstagmittag

Minuszeichen in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX am Donnerstagmittag

Kaum verändert zeigt sich der LUS-DAX am Mittag.

Der LUS-DAX verliert im XETRA-Handel um 12:24 Uhr 0,05 Prozent auf 25 081,50 Punkte.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25 216,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25 003,00 Punkten.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 08.12.2025, einen Stand von 24 028,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.10.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24 635,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX lag noch vor einem Jahr, am 08.01.2025, bei 20 341,00 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Fresenius SE (+ 1,23 Prozent auf 49,57 EUR), Commerzbank (+ 1,12 Prozent auf 35,29 EUR), Rheinmetall (+ 1,07 Prozent auf 1 844,50 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,06 Prozent auf 27,59 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,89 Prozent auf 33,30 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil BMW (-2,43 Prozent auf 90,80 EUR), Zalando (-1,88 Prozent auf 25,09 EUR), Brenntag SE (-1,76 Prozent auf 48,43 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,61 Prozent auf 100,55 EUR) und Infineon (-1,54 Prozent auf 41,49 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 394 292 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 230,052 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 6,17 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur L&S-DAX-Indikation
Historische Kursdaten
Enhaltene Werte

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

mehr Nachrichten

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

mehr Analysen
16.12.25 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
16.12.25 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.12.25 Fresenius Overweight Barclays Capital
03.12.25 Fresenius Kaufen DZ BANK
24.11.25 Fresenius Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BMW AG 90,50 -3,19% BMW AG
Brenntag SE 48,53 -1,60% Brenntag SE
Commerzbank 35,42 -1,47% Commerzbank
Deutsche Bank AG 33,31 -0,03% Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG 27,63 0,07% Deutsche Telekom AG
E.ON SE 16,82 1,72% E.ON SE
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 49,44 2,15% Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
Infineon AG 41,58 -0,65% Infineon AG
Porsche Automobil Holding SE 38,09 -2,33% Porsche Automobil Holding SE
Rheinmetall AG 1 849,50 5,90% Rheinmetall AG
SAP SE 206,80 1,72% SAP SE
Volkswagen (VW) AG Vz. 100,20 -3,14% Volkswagen (VW) AG Vz.
Zalando 25,26 3,44% Zalando

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 25 099,50 0,02%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX tiefer -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische Aktienmarkt tendiert zu Verlusten, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kommt. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen