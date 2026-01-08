Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Marktbericht
|
08.01.2026 12:27:03
Minuszeichen in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX am Donnerstagmittag
Der LUS-DAX verliert im XETRA-Handel um 12:24 Uhr 0,05 Prozent auf 25 081,50 Punkte.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25 216,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25 003,00 Punkten.
LUS-DAX-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 08.12.2025, einen Stand von 24 028,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.10.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24 635,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX lag noch vor einem Jahr, am 08.01.2025, bei 20 341,00 Punkten.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Fresenius SE (+ 1,23 Prozent auf 49,57 EUR), Commerzbank (+ 1,12 Prozent auf 35,29 EUR), Rheinmetall (+ 1,07 Prozent auf 1 844,50 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,06 Prozent auf 27,59 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,89 Prozent auf 33,30 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil BMW (-2,43 Prozent auf 90,80 EUR), Zalando (-1,88 Prozent auf 25,09 EUR), Brenntag SE (-1,76 Prozent auf 48,43 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,61 Prozent auf 100,55 EUR) und Infineon (-1,54 Prozent auf 41,49 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX
Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 394 292 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 230,052 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien
In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 6,17 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|16.12.25
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.12.25
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|24.11.25
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|90,50
|-3,19%
|Brenntag SE
|48,53
|-1,60%
|Commerzbank
|35,42
|-1,47%
|Deutsche Bank AG
|33,31
|-0,03%
|Deutsche Telekom AG
|27,63
|0,07%
|E.ON SE
|16,82
|1,72%
|Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|49,44
|2,15%
|Infineon AG
|41,58
|-0,65%
|Porsche Automobil Holding SE
|38,09
|-2,33%
|Rheinmetall AG
|1 849,50
|5,90%
|SAP SE
|206,80
|1,72%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|100,20
|-3,14%
|Zalando
|25,26
|3,44%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25 099,50
|0,02%