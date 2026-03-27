Minuszeichen in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX am Mittag

Um 12:10 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 2,09 Prozent leichter bei 16 278,99 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 85,494 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,040 Prozent auf 16 620,11 Punkte an der Kurstafel, nach 16 626,81 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 16 620,11 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 272,05 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der SDAX bereits um 2,56 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.02.2026, wies der SDAX einen Wert von 18 194,96 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, notierte der SDAX bei 16 806,75 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.03.2025, wurde der SDAX mit 15 909,35 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 6,20 Prozent zurück. Bei 18 480,20 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Kontron (+ 5,77 Prozent auf 18,88 EUR), CANCOM SE (+ 3,56 Prozent auf 23,30 EUR), Sixt SE St (+ 1,67 Prozent auf 63,85 EUR), Nagarro SE (+ 0,54 Prozent auf 44,28 EUR) und Springer Nature (+ 0,32 Prozent auf 18,94 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-8,91 Prozent auf 51,65 EUR), Dermapharm (-7,30 Prozent auf 41,25 EUR), PVA TePla (-7,06 Prozent auf 30,30 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-6,79 Prozent auf 41,20 EUR) und Wüstenrot Württembergische (-6,01 Prozent auf 14,38 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Aktuell weist die HelloFresh-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 626 812 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,113 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,33 erwartet. Mit 7,75 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at