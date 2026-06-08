Minuszeichen in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Montagnachmittag

Am Montag fällt der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0,71 Prozent auf 32 235,15 Punkte zurück. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 380,125 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 1,17 Prozent auf 32 086,32 Punkte an der Kurstafel, nach 32 466,60 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 32 391,16 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 31 840,40 Punkten.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 08.05.2026, wurde der MDAX mit 31 181,06 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 29 482,78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, wurde der MDAX mit 30 875,14 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 4,05 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell RTL (+ 4,12 Prozent auf 32,85 EUR), AIXTRON SE (+ 3,15 Prozent auf 56,36 EUR), flatexDEGIRO (+ 2,42 Prozent auf 34,70 EUR), Porsche vz (+ 2,03 Prozent auf 47,81 EUR) und DEUTZ (+ 1,73 Prozent auf 9,72 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen LANXESS (-6,03 Prozent auf 15,26 EUR), IONOS (-4,09 Prozent auf 29,52 EUR), CTS Eventim (-3,87 Prozent auf 52,20 EUR), Aroundtown SA (-3,81 Prozent auf 2,27 EUR) und TAG Immobilien (-3,13 Prozent auf 12,71 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Aktuell weist die Aroundtown SA-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 716 762 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 42,084 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,55 erwartet. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,07 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at