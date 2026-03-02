VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie

VERBIO Vereinigte BioEnergie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
XETRA-Handel im Blick 02.03.2026 15:58:52

Minuszeichen in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX nachmittags

Minuszeichen in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX nachmittags

Der SDAX notiert am ersten Tag der Woche im negativen Bereich.

Um 15:41 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 1,37 Prozent tiefer bei 17 945,64 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 96,567 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 17 622,86 Zählern und damit 3,14 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (18 194,96 Punkte).

Der SDAX verzeichnete bei 17 986,39 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 17 622,86 Einheiten.

SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 02.02.2026, wies der SDAX einen Wert von 18 128,17 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 02.12.2025, notierte der SDAX bei 16 517,44 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, den Stand von 14 847,45 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 3,40 Prozent zu. Bei 18 480,20 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 17 174,39 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SDAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Alzchem Group (+ 4,70 Prozent auf 156,00 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,86 Prozent auf 151,00 EUR), adesso SE (+ 1,92) Prozent auf 63,60 EUR), Ottobock (+ 1,75 Prozent auf 58,00 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,75 Prozent auf 27,88 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen Nagarro SE (-6,13 Prozent auf 52,85 EUR), Douglas (-4,75 Prozent auf 11,22 EUR), SMA Solar (-4,70 Prozent auf 30,82 EUR), SAF-HOLLAND SE (-4,02 Prozent auf 19,08 EUR) und Dürr (-3,89 Prozent auf 23,50 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im SDAX

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Schaeffler-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 629 781 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 9,789 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,14 erwartet. Mit 8,32 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen im Überblick
Zum SDAX-Chart
Analysen zu SDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

mehr Nachrichten