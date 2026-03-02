VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie
WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6
|XETRA-Handel im Blick
|
02.03.2026 15:58:52
Minuszeichen in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX nachmittags
Um 15:41 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 1,37 Prozent tiefer bei 17 945,64 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 96,567 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 17 622,86 Zählern und damit 3,14 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (18 194,96 Punkte).
Der SDAX verzeichnete bei 17 986,39 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 17 622,86 Einheiten.
SDAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 02.02.2026, wies der SDAX einen Wert von 18 128,17 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 02.12.2025, notierte der SDAX bei 16 517,44 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, den Stand von 14 847,45 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 3,40 Prozent zu. Bei 18 480,20 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 17 174,39 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
SDAX-Tops und -Flops
Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Alzchem Group (+ 4,70 Prozent auf 156,00 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,86 Prozent auf 151,00 EUR), adesso SE (+ 1,92) Prozent auf 63,60 EUR), Ottobock (+ 1,75 Prozent auf 58,00 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,75 Prozent auf 27,88 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen Nagarro SE (-6,13 Prozent auf 52,85 EUR), Douglas (-4,75 Prozent auf 11,22 EUR), SMA Solar (-4,70 Prozent auf 30,82 EUR), SAF-HOLLAND SE (-4,02 Prozent auf 19,08 EUR) und Dürr (-3,89 Prozent auf 23,50 EUR) unter Druck.
Die teuersten Konzerne im SDAX
Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Schaeffler-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 629 781 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 9,789 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,14 erwartet. Mit 8,32 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
