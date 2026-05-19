Minuszeichen in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX nachmittags

Der SDAX notiert am zweiten Tag der Woche im negativen Bereich.

Um 15:40 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,53 Prozent tiefer bei 18 331,57 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 91,046 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18 423,26 Zählern und damit 0,034 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (18 429,44 Punkte).

Der SDAX verzeichnete bei 18 556,63 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 317,42 Einheiten.

SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, wies der SDAX 18 268,79 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 19.02.2026, notierte der SDAX bei 17 983,05 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 19.05.2025, den Wert von 16 643,79 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 5,62 Prozent zu. Bei 18 717,19 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SDAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit ATOSS Software (+ 13,09 Prozent auf 81,20 EUR), Springer Nature (+ 5,17 Prozent auf 20,55 EUR), SFC Energy (+ 4,57) Prozent auf 21,75 EUR), secunet Security Networks (+ 4,38 Prozent auf 202,50 EUR) und adesso SE (+ 4,37 Prozent auf 59,70 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen Ottobock (-10,82 Prozent auf 53,60 EUR), SMA Solar (-8,70 Prozent auf 61,95 EUR), NORMA Group SE (-6,14 Prozent auf 16,52 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,78 Prozent auf 36,22 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,26 Prozent auf 86,00 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im SDAX

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 058 295 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,972 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,74 erwartet. Mit 7,97 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at