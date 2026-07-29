Minuszeichen in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX mittags

Um 12:10 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,25 Prozent leichter bei 3 827,60 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 518,017 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,030 Prozent fester bei 3 838,27 Punkten in den Handel, nach 3 837,11 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 817,97 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 847,36 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 0,866 Prozent. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 29.06.2026, den Stand von 3 848,92 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 29.04.2026, einen Stand von 3 624,95 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 29.07.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 890,90 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 5,61 Prozent aufwärts. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell SMA Solar (+ 9,97 Prozent auf 54,70 EUR), Nordex (+ 6,44 Prozent auf 39,64 EUR), CANCOM SE (+ 3,30 Prozent auf 25,05 EUR), TeamViewer (+ 3,12 Prozent auf 6,62 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,58 Prozent auf 71,60 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen HENSOLDT (-2,44 Prozent auf 82,32 EUR), PVA TePla (-2,11 Prozent auf 32,52 EUR), Elmos Semiconductor (-1,92 Prozent auf 143,20 EUR), Deutsche Telekom (-1,41 Prozent auf 27,20 EUR) und SAP SE (-1,31 Prozent auf 157,16 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Aktuell weist die SAP SE-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 474 589 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 174,607 Mrd. Euro den größten Anteil.

TecDAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,31 erwartet. Mit 7,96 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at