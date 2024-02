Minuszeichen in Frankfurt: So performt der LUS-DAX aktuell

Der LUS-DAX fällt am Freitagmittag.

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0,24 Prozent leichter bei 17 374,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 17 424,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 17 354,00 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 23.01.2024, bewegte sich der LUS-DAX bei 16 686,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.11.2023, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 15 997,00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor einem Jahr, am 23.02.2023, mit 15 530,00 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 3,76 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 17 430,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Porsche Automobil vz (+ 2,08 Prozent auf 49,02 EUR), Rheinmetall (+ 1,94 Prozent auf 409,50 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,75 Prozent auf 72,52 EUR), Porsche (+ 1,68 Prozent auf 82,52 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,30 Prozent auf 190,45 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Allianz (-2,45 Prozent auf 248,85 EUR), BASF (-2,08 Prozent auf 45,87 EUR), Zalando (-1,87 Prozent auf 18,87 EUR), Deutsche Telekom (-1,86 Prozent auf 21,93 EUR) und Continental (-1,67 Prozent auf 72,84 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 713 372 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 189,819 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien

Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

