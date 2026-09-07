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LUS-DAX im Blick 07.09.2026 15:58:49

Minuszeichen in Frankfurt: So performt der LUS-DAX am Montagnachmittag

Minuszeichen in Frankfurt: So performt der LUS-DAX am Montagnachmittag

Der LUS-DAX gibt derzeit nach.

Um 15:55 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,28 Prozent schwächer bei 25 999,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 26 072,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 817,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 07.08.2026, den Stand von 26 364,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24 441,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, bei 23 648,00 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,83 Prozent zu. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 5,68 Prozent auf 60,09 EUR), RWE (+ 2,33 Prozent auf 59,76 EUR), Commerzbank (+ 2,12 Prozent auf 42,95 EUR), HOCHTIEF (+ 1,78 Prozent auf 433,60 EUR) und Siemens Energy (+ 1,76 Prozent auf 149,10 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Fresenius SE (-3,21 Prozent auf 42,23 EUR), QIAGEN (-2,89 Prozent auf 36,36 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,65 Prozent auf 513,60 EUR), Hannover Rück (-2,46 Prozent auf 254,20 EUR) und SAP SE (-2,22 Prozent auf 181,56 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Das Handelsvolumen der Vonovia SE-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 1 738 474 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 214,312 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,75 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,70 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Commerzbank 42,80 2,12% Commerzbank
Fresenius SE & Co. KGaA 42,81 -1,92% Fresenius SE & Co. KGaA
Hannover Rück 254,40 -2,23% Hannover Rück
Henkel KGaA Vz. 76,10 -0,26% Henkel KGaA Vz.
HOCHTIEF AG 435,00 2,74% HOCHTIEF AG
Infineon AG 60,76 7,10% Infineon AG
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 512,40 -2,55% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
QIAGEN N.V. 36,43 -2,03% QIAGEN N.V.
RWE AG St. 59,60 2,26% RWE AG St.
SAP SE 182,98 -1,02% SAP SE
Siemens Energy AG 148,16 0,75% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 80,84 -0,61% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 18,72 -2,09% Vonovia SE

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