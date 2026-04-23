Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|Kursverlauf
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23.04.2026 15:59:18
Minuszeichen in Frankfurt: So performt der LUS-DAX am Nachmittag
Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 15:57 Uhr um 0,14 Prozent tiefer bei 24 158,00 Punkten.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 23 937,50 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 194,00 Zählern.
LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 23.03.2026, wurde der LUS-DAX mit 22 790,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 23.01.2026, bei 24 869,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 23.04.2025, den Stand von 21 962,00 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 1,66 Prozent zu Buche. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 861,50 Zähler.
Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 8,10 Prozent auf 53,39 EUR), Siemens Energy (+ 2,38 Prozent auf 182,66 EUR), BASF (+ 1,55 Prozent auf 54,34 EUR), Continental (+ 1,39 Prozent auf 65,68 EUR) und EON SE (+ 0,60 Prozent auf 19,22 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen SAP SE (-4,89 Prozent auf 142,50 EUR), QIAGEN (-3,55 Prozent auf 32,87 EUR), Merck (-3,50 Prozent auf 111,55 EUR), Scout24 (-2,79 Prozent auf 69,65 EUR) und Fresenius SE (-2,52 Prozent auf 41,31 EUR).
Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im LUS-DAX sticht die EON SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 314 436 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 184,163 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,23 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,74 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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