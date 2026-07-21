Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX beginnt die Sitzung mit Verlusten

Der TecDAX bewegt sich am Dienstag nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,37 Prozent leichter bei 3 757,76 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 507,280 Mrd. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,217 Prozent auf 3 763,41 Punkte an der Kurstafel, nach 3 771,59 Punkten am Vortag.

Bei 3 757,76 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 3 778,62 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, einen Wert von 3 954,14 Punkten auf. Der TecDAX lag noch vor drei Monaten, am 21.04.2026, bei 3 700,23 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 21.07.2025, bei 3 925,30 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,68 Prozent nach oben. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell JENOPTIK (+ 2,44 Prozent auf 39,50 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,24 Prozent auf 155,40 EUR), Infineon (+ 2,08 Prozent auf 65,33 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,89 Prozent auf 78,35 EUR) und PVA TePla (+ 1,76 Prozent auf 37,00 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen Sartorius vz (-2,99 Prozent auf 230,30 EUR), SMA Solar (-1,78 Prozent auf 57,95 EUR), IONOS (-1,57 Prozent auf 30,12 EUR), Ottobock (-1,55 Prozent auf 57,00 EUR) und TeamViewer (-1,54 Prozent auf 5,75 EUR) unter Druck.

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 369 983 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 161,029 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,81 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,31 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at