Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX beginnt Donnerstagshandel mit Verlusten

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,72 Prozent tiefer bei 3 861,20 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 510,197 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,193 Prozent schwächer bei 3 881,67 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 889,17 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 857,49 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 886,04 Punkten.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 0,528 Prozent. Der TecDAX lag noch vor einem Monat, am 02.06.2026, bei 4 236,21 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 02.04.2026, den Wert von 3 467,91 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 02.07.2025, bei 3 861,04 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,54 Prozent zu. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit HENSOLDT (+ 1,69 Prozent auf 72,10 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,44 Prozent auf 24,64 EUR), freenet (+ 1,07 Prozent auf 22,70 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 0,87 Prozent auf 30,00 EUR) und IONOS (+ 0,28 Prozent auf 28,52 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,53 Prozent auf 87,50 EUR), SMA Solar (-4,37 Prozent auf 57,95 EUR), PVA TePla (-4,31 Prozent auf 41,28 EUR), AIXTRON SE (-3,60 Prozent auf 49,74 EUR) und Nordex (-3,26 Prozent auf 45,04 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 462 119 Aktien gehandelt. Mit 156,452 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 5,21 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 8,90 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at