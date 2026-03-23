Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX beginnt Montagshandel mit Verlusten

Der TecDAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag heute in die Verlustzone.

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 1,82 Prozent leichter bei 3 358,01 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 512,396 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 1,96 Prozent auf 3 353,12 Punkte an der Kurstafel, nach 3 420,18 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 345,76 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 361,81 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 23.02.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 689,66 Punkten auf. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 23.12.2025, einen Stand von 3 586,84 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, bei 3 751,43 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,35 Prozent abwärts. Bei 3 858,70 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 345,76 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell CANCOM SE (+ 0,00 Prozent auf 21,00 EUR), TeamViewer (-0,18 Prozent auf 4,39 EUR), IONOS (-0,20 Prozent auf 24,35 EUR), Ottobock (-0,26 Prozent auf 46,30 EUR) und Bechtle (-0,31 Prozent auf 25,68 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen Nordex (-4,58 Prozent auf 43,36 EUR), SMA Solar (-3,82 Prozent auf 37,80 EUR), EVOTEC SE (-3,68 Prozent auf 4,14 EUR), freenet (-3,27 Prozent auf 25,40 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,03 Prozent auf 56,10 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 780 980 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 179,593 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,18 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,97 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at