SMA Solar Aktie

SMA Solar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
TecDAX aktuell 23.03.2026 09:28:59

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX beginnt Montagshandel mit Verlusten

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX beginnt Montagshandel mit Verlusten

Der TecDAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag heute in die Verlustzone.

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 1,82 Prozent leichter bei 3 358,01 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 512,396 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 1,96 Prozent auf 3 353,12 Punkte an der Kurstafel, nach 3 420,18 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 345,76 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 361,81 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 23.02.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 689,66 Punkten auf. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 23.12.2025, einen Stand von 3 586,84 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, bei 3 751,43 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,35 Prozent abwärts. Bei 3 858,70 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 345,76 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell CANCOM SE (+ 0,00 Prozent auf 21,00 EUR), TeamViewer (-0,18 Prozent auf 4,39 EUR), IONOS (-0,20 Prozent auf 24,35 EUR), Ottobock (-0,26 Prozent auf 46,30 EUR) und Bechtle (-0,31 Prozent auf 25,68 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen Nordex (-4,58 Prozent auf 43,36 EUR), SMA Solar (-3,82 Prozent auf 37,80 EUR), EVOTEC SE (-3,68 Prozent auf 4,14 EUR), freenet (-3,27 Prozent auf 25,40 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,03 Prozent auf 56,10 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 780 980 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 179,593 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,18 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,97 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu SMA Solar AG

mehr Nachrichten

Analysen zu SMA Solar AG

mehr Analysen
19.03.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
11.03.26 SMA Solar Hold Deutsche Bank AG
03.03.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
02.03.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
15.01.26 SMA Solar Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bechtle AG 26,70 4,13% Bechtle AG
CANCOM SE 21,10 1,69% CANCOM SE
Deutsche Telekom AG 31,42 -0,85% Deutsche Telekom AG
EVOTEC SE 4,17 -1,86% EVOTEC SE
freenet AG 26,24 -0,23% freenet AG
IONOS 24,95 3,74% IONOS
Nordex AG 44,62 -0,49% Nordex AG
Ottobock 50,00 7,11% Ottobock
SAP SE 153,64 0,56% SAP SE
Sartorius AG Vz. 210,20 2,04% Sartorius AG Vz.
SMA Solar AG 38,04 -2,06% SMA Solar AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 60,20 7,60% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 4,48 2,70% TeamViewer

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 435,36 0,44%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.03.26 KW 12: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Trump setzt Angriffswelle aus: ATX & DAX beenden Handel im Plus -- Wall Street schließlich stärker -- Asiens Börsen geben letztlich klar nach
Die heimische sowie die deutsche Börse konnten zum Wochenstart von der Verlustzone ins Plus drehen. An der Wall Street ging es weit nach oben. Die Börsen in Fernost notierten am Montag im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen