Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX gibt mittags nach
Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,89 Prozent tiefer bei 3 793,34 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 592,841 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,003 Prozent auf 3 827,40 Punkte an der Kurstafel, nach 3 827,50 Punkten am Vortag.
Bei 3 831,76 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 787,15 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 0,768 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 552,44 Punkten auf. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 14.10.2025, bei 3 646,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.01.2025, lag der TecDAX noch bei 3 497,31 Punkten.
Gewinner und Verlierer im TecDAX
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Siemens Healthineers (+ 0,49 Prozent auf 46,97 EUR), freenet (+ 0,42 Prozent auf 28,66 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 0,18 Prozent auf 45,78 EUR), SAP SE (-0,16 Prozent auf 213,10 EUR) und United Internet (-0,27 Prozent auf 29,74 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil ATOSS Software (-5,19 Prozent auf 113,20 EUR), AIXTRON SE (-3,65 Prozent auf 19,29 EUR), IONOS (-2,79 Prozent auf 27,90 EUR), Nordex (-2,50 Prozent auf 31,98 EUR) und TeamViewer (-2,27 Prozent auf 6,04 EUR).
Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 577 855 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 242,633 Mrd. Euro.
TecDAX-Fundamentaldaten
Die TeamViewer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,52 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
