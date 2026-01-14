IONOS Aktie

IONOS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
XETRA-Handel im Fokus 14.01.2026 12:26:45

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX gibt mittags nach

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX gibt mittags nach

Der TecDAX zeigt sich am Mittwochmittag in Rot.

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,89 Prozent tiefer bei 3 793,34 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 592,841 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,003 Prozent auf 3 827,40 Punkte an der Kurstafel, nach 3 827,50 Punkten am Vortag.

Bei 3 831,76 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 787,15 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 0,768 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 552,44 Punkten auf. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 14.10.2025, bei 3 646,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.01.2025, lag der TecDAX noch bei 3 497,31 Punkten.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Siemens Healthineers (+ 0,49 Prozent auf 46,97 EUR), freenet (+ 0,42 Prozent auf 28,66 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 0,18 Prozent auf 45,78 EUR), SAP SE (-0,16 Prozent auf 213,10 EUR) und United Internet (-0,27 Prozent auf 29,74 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil ATOSS Software (-5,19 Prozent auf 113,20 EUR), AIXTRON SE (-3,65 Prozent auf 19,29 EUR), IONOS (-2,79 Prozent auf 27,90 EUR), Nordex (-2,50 Prozent auf 31,98 EUR) und TeamViewer (-2,27 Prozent auf 6,04 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 577 855 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 242,633 Mrd. Euro.

TecDAX-Fundamentaldaten

Die TeamViewer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,52 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu IONOS

mehr Nachrichten