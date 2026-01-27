Eckert & Ziegler Aktie
WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700
|XETRA-Handel im Fokus
|
27.01.2026 12:27:08
Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX gibt mittags nach
Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,32 Prozent tiefer bei 3 718,23 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 561,904 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,373 Prozent auf 3 743,91 Punkte an der Kurstafel, nach 3 730,00 Punkten am Vortag.
Bei 3 747,35 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 715,46 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, den Stand von 3 586,84 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.10.2025, stand der TecDAX noch bei 3 730,11 Punkten. Der TecDAX stand noch vor einem Jahr, am 27.01.2025, bei 3 630,90 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,59 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 3 858,70 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 592,26 Punkten markiert.
Heutige Tops und Flops im TecDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,78 Prozent auf 49,22 EUR), Drägerwerk (+ 1,70 Prozent auf 89,90 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,04 Prozent auf 27,18 EUR), Nordex (+ 0,77 Prozent auf 34,00 EUR) und SMA Solar (+ 0,59 Prozent auf 37,74 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil Nemetschek SE (-2,89 Prozent auf 79,05 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,85 Prozent auf 27,96 EUR), Eckert Ziegler (-2,54 Prozent auf 15,74 EUR), TeamViewer (-2,06 Prozent auf 5,70 EUR) und Ottobock (-1,69 Prozent auf 64,00 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1 424 588 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 225,350 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus
Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,22 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
