Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX gibt mittags nach

Der TecDAX zeigt sich am Freitagmittag in Rot.

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 1,82 Prozent tiefer bei 3 786,89 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 510,579 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,453 Prozent auf 3 839,48 Punkte an der Kurstafel, nach 3 856,96 Punkten am Vortag.

Bei 3 840,49 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 768,01 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 0,143 Prozent. Vor einem Monat, am 15.04.2026, stand der TecDAX noch bei 3 602,66 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, bei 3 655,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.05.2025, lag der TecDAX noch bei 3 819,66 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 4,49 Prozent aufwärts. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 870,57 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell freenet (+ 2,14 Prozent auf 25,72 EUR), SAP SE (+ 1,46 Prozent auf 143,28 EUR), ATOSS Software (+ 1,27 Prozent auf 71,60 EUR), Nemetschek SE (+ 0,17 Prozent auf 58,85 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,07 Prozent auf 27,84 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen AIXTRON SE (-7,38 Prozent auf 51,20 EUR), Nagarro SE (-7,03 Prozent auf 40,44 EUR), Siltronic (-5,21 Prozent auf 89,10 EUR), Infineon (-4,86 Prozent auf 64,76 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,73 Prozent auf 90,40 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 103 195 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 159,091 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus

Die TeamViewer-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,92 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at