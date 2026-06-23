Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
|XETRA-Handel im Fokus
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23.06.2026 15:59:05
Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX gibt nachmittags nach
Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 1,20 Prozent tiefer bei 3 923,20 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 525,349 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,329 Prozent auf 3 957,87 Punkte an der Kurstafel, nach 3 970,95 Punkten am Vortag.
Bei 3 961,87 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 898,81 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, den Stand von 4 036,09 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.03.2026, stand der TecDAX noch bei 3 435,36 Punkten. Der TecDAX stand noch vor einem Jahr, am 23.06.2025, bei 3 762,37 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,25 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 4 284,41 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten markiert.
Heutige Tops und Flops im TecDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Bechtle (+ 3,26 Prozent auf 31,06 EUR), SAP SE (+ 2,80 Prozent auf 135,92 EUR), HENSOLDT (+ 2,49 Prozent auf 70,82 EUR), Nemetschek SE (+ 2,24 Prozent auf 54,70 EUR) und TeamViewer (+ 2,05 Prozent auf 5,03 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-11,98 Prozent auf 95,50 EUR), SMA Solar (-8,07 Prozent auf 53,00 EUR), Siltronic (-7,17 Prozent auf 89,40 EUR), AIXTRON SE (-7,05 Prozent auf 56,16 EUR) und Nordex (-6,63 Prozent auf 45,60 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 3 429 817 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 156,616 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus
Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,27 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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