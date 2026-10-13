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WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235

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TecDAX-Performance im Blick 13.10.2026 15:58:32

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am zweiten Tag der Woche.

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,18 Prozent tiefer bei 3 985,93 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 557,778 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,278 Prozent stärker bei 4 004,28 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 993,16 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 970,86 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4 012,43 Punkten.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, mit 3 980,48 Punkten bewertet. Der TecDAX lag noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, bei 3 870,03 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 13.10.2025, den Wert von 3 684,68 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 9,98 Prozent. Der TecDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell SMA Solar (+ 3,85 Prozent auf 62,10 EUR), IONOS (+ 1,32 Prozent auf 33,90 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,30 Prozent auf 12,50 EUR), SAP SE (+ 1,11 Prozent auf 196,62 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,08 Prozent auf 25,25 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen Elmos Semiconductor (-3,57 Prozent auf 135,00 EUR), PVA TePla (-2,87 Prozent auf 30,46 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,58 Prozent auf 62,35 EUR), Infineon (-2,34 Prozent auf 55,88 EUR) und Siltronic (-2,19 Prozent auf 73,55 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 3 513 907 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 220,983 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die TeamViewer-Aktie weist mit 7,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,19 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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08.10.26 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
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Deutsche Telekom AG 25,29 1,65% Deutsche Telekom AG
Eckert & Ziegler 12,41 0,89% Eckert & Ziegler
Elmos Semiconductor 132,20 -5,44% Elmos Semiconductor
freenet AG 22,32 2,39% freenet AG
Infineon AG 56,31 -1,92% Infineon AG
IONOS 34,14 2,71% IONOS
PVA TePla AG 30,42 -2,56% PVA TePla AG
SAP SE 196,48 0,78% SAP SE
Siltronic AG 73,55 -2,06% Siltronic AG
SMA Solar AG 62,60 5,21% SMA Solar AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 62,00 -3,28% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 6,94 0,07% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 26,64 1,83% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

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TecDAX 3 988,80 -0,11%

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