Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX letztendlich in Rot

Der TecDAX verlor zum Handelsschluss an Wert.

Letztendlich stand im XETRA-Handel ein Minus von 0,27 Prozent auf 2 834,32 Punkte an der TecDAX-Kurstafel. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 424,611 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,414 Prozent auf 2 830,20 Punkte an der Kurstafel, nach 2 841,97 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 2 796,61 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 854,38 Punkten.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gab der TecDAX bereits um 0,292 Prozent nach. Der TecDAX lag vor einem Monat, am 26.09.2023, bei 2 967,56 Punkten. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 26.07.2023, bei 3 234,15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.10.2022, wies der TecDAX einen Wert von 2 890,88 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2023 fiel der Index bereits um 2,49 Prozent. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 350,46 Punkten. Bei 2 796,61 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell Nordex (+ 4,92 Prozent auf 10,57 EUR), MorphoSys (+ 4,40 Prozent auf 28,72 EUR), Siltronic (+ 4,36 Prozent auf 81,40 EUR), EVOTEC SE (+ 2,88 Prozent auf 16,79 EUR) und CANCOM SE (+ 2,87 Prozent auf 22,26 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil Siemens Healthineers (-3,60 Prozent auf 46,11 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,80 Prozent auf 74,02 EUR), Telefonica Deutschland (-1,68 Prozent auf 1,56 EUR), TeamViewer (-1,41 Prozent auf 14,70 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,25 Prozent auf 34,00 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 481 865 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 147,101 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus

2023 hat die United Internet-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Im Index bietet die Telefonica Deutschland-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,34 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at