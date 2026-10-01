freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
|Kursentwicklung im Fokus
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01.10.2026 12:27:26
Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX mittags in Rot
Der TecDAX sinkt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,49 Prozent auf 3 981,74 Punkte. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 559,751 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,022 Prozent leichter bei 4 000,45 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 4 001,32 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 956,85 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4 007,01 Punkten.
So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche stieg der TecDAX bereits um 0,294 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.09.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 4 024,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 889,17 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 01.10.2025, einen Stand von 3 674,31 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,86 Prozent nach oben. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
TecDAX-Gewinner und -Verlierer
Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell PVA TePla (+ 2,86 Prozent auf 33,84 EUR), HENSOLDT (+ 1,65 Prozent auf 77,50 EUR), Kontron (+ 0,97 Prozent auf 20,86 EUR), SMA Solar (+ 0,92 Prozent auf 60,50 EUR) und Infineon (+ 0,81 Prozent auf 59,98 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil AIXTRON SE (-3,98 Prozent auf 36,41 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,51 Prozent auf 27,22 EUR), Siltronic (-2,34 Prozent auf 79,40 EUR), Eckert Ziegler (-1,81 Prozent auf 12,51 EUR) und Ottobock (-1,69 Prozent auf 52,20 EUR).
Die teuersten Unternehmen im TecDAX
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 999 866 Aktien gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 213,896 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf
Die TeamViewer-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Mit 9,02 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu freenet AG
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12:27
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX mittags in Rot (finanzen.at)
|
12:27
|Verluste in Frankfurt: MDAX verbucht am Donnerstagmittag Verluste (finanzen.at)
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
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09:28
|XETRA-Handel MDAX beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
30.09.26
|Schwacher Handel: TecDAX präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels leichter (finanzen.at)
|
30.09.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
30.09.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So entwickelt sich der TecDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
30.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu freenet AG
|29.09.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|25.08.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|25.08.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|17.08.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.05.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|freenet Sell
|UBS AG
|19.03.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|freenet Sell
|UBS AG
|29.09.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|13.08.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|13.07.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|25.06.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|23.06.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|36,69
|-2,63%
|Deutsche Telekom AG
|26,03
|0,04%
|Eckert & Ziegler
|12,51
|-1,96%
|freenet AG
|22,62
|-0,44%
|HENSOLDT
|77,48
|1,81%
|Infineon AG
|60,18
|1,45%
|Kontron
|20,86
|1,46%
|Ottobock
|52,40
|-1,13%
|PVA TePla AG
|34,00
|3,98%
|SAP SE
|183,92
|-0,18%
|Siltronic AG
|79,45
|-1,91%
|SMA Solar AG
|60,75
|2,45%
|TeamViewer
|6,13
|0,66%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|27,24
|-2,08%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 987,92
|-0,33%
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