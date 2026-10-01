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WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5

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Kursentwicklung im Fokus 01.10.2026 12:27:26

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX mittags in Rot

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX mittags in Rot

Der TecDAX zeigt sich aktuell leichter.

Der TecDAX sinkt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,49 Prozent auf 3 981,74 Punkte. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 559,751 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,022 Prozent leichter bei 4 000,45 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 4 001,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 956,85 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4 007,01 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der TecDAX bereits um 0,294 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.09.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 4 024,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 889,17 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 01.10.2025, einen Stand von 3 674,31 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,86 Prozent nach oben. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell PVA TePla (+ 2,86 Prozent auf 33,84 EUR), HENSOLDT (+ 1,65 Prozent auf 77,50 EUR), Kontron (+ 0,97 Prozent auf 20,86 EUR), SMA Solar (+ 0,92 Prozent auf 60,50 EUR) und Infineon (+ 0,81 Prozent auf 59,98 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil AIXTRON SE (-3,98 Prozent auf 36,41 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,51 Prozent auf 27,22 EUR), Siltronic (-2,34 Prozent auf 79,40 EUR), Eckert Ziegler (-1,81 Prozent auf 12,51 EUR) und Ottobock (-1,69 Prozent auf 52,20 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 999 866 Aktien gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 213,896 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf

Die TeamViewer-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Mit 9,02 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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13.08.26 freenet Neutral UBS AG
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Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 36,69 -2,63% AIXTRON SE
Deutsche Telekom AG 26,03 0,04% Deutsche Telekom AG
Eckert & Ziegler 12,51 -1,96% Eckert & Ziegler
freenet AG 22,62 -0,44% freenet AG
HENSOLDT 77,48 1,81% HENSOLDT
Infineon AG 60,18 1,45% Infineon AG
Kontron 20,86 1,46% Kontron
Ottobock 52,40 -1,13% Ottobock
PVA TePla AG 34,00 3,98% PVA TePla AG
SAP SE 183,92 -0,18% SAP SE
Siltronic AG 79,45 -1,91% Siltronic AG
SMA Solar AG 60,75 2,45% SMA Solar AG
TeamViewer 6,13 0,66% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 27,24 -2,08% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 987,92 -0,33%

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