Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX nachmittags schwächer

Der TecDAX verliert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr 1,12 Prozent auf 4 103,21 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 580,656 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,240 Prozent auf 4 159,58 Punkte an der Kurstafel, nach 4 149,61 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 4 097,74 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 161,05 Zähler.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 2,01 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2026, wurde der TecDAX mit 4 001,32 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, stand der TecDAX noch bei 3 829,25 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 30.10.2025, den Stand von 3 650,45 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 13,21 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit ATOSS Software (+ 2,07 Prozent auf 93,80 EUR), Nemetschek SE (+ 2,04 Prozent auf 74,90 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,84 Prozent auf 35,40 EUR), SAP SE (+ 1,65 Prozent auf 212,35 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,52 Prozent auf 26,01 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen OHB SE (-8,81 Prozent auf 222,50 EUR), Siltronic (-7,46 Prozent auf 58,30 EUR), Bechtle (-6,23 Prozent auf 33,40 EUR), PVA TePla (-6,21 Prozent auf 30,20 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,91 Prozent auf 51,75 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 2 780 231 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 235,847 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick

Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,80 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at