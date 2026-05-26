SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Index-Performance im Fokus
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26.05.2026 15:58:49
Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich nachmittags schwächer
Um 15:41 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,81 Prozent leichter bei 4 063,13 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 552,366 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,209 Prozent auf 4 087,92 Punkte an der Kurstafel, nach 4 096,49 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4 040,54 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 089,01 Zählern.
So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, bei 3 664,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.02.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 754,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.05.2025, wurde der TecDAX mit 3 831,03 Punkten berechnet.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 12,11 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der TecDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 101,25 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell Siltronic (+ 3,12 Prozent auf 97,55 EUR), United Internet (+ 1,99 Prozent auf 26,68 EUR), SMA Solar (+ 1,94 Prozent auf 68,20 EUR), JENOPTIK (+ 1,24 Prozent auf 45,60 EUR) und Infineon (+ 0,95 Prozent auf 77,46 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil ATOSS Software (-3,92 Prozent auf 76,00 EUR), Nemetschek SE (-3,40 Prozent auf 62,60 EUR), HENSOLDT (-3,06 Prozent auf 86,30 EUR), Ottobock (-2,85 Prozent auf 54,60 EUR) und Sartorius vz (-2,47 Prozent auf 228,70 EUR).
Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 147 324 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 177,211 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,66 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,90 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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