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TecDAX-Performance im Blick 11.06.2026 09:29:01

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter

So bewegt sich der TecDAX am Morgen.

Um 09:12 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,45 Prozent schwächer bei 3 961,62 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 549,650 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,121 Prozent tiefer bei 3 974,58 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 979,38 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 978,01 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 960,87 Zählern.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche sank der TecDAX bereits um 1,99 Prozent. Der TecDAX stand noch vor einem Monat, am 11.05.2026, bei 3 766,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.03.2026, wurde der TecDAX mit 3 599,45 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 11.06.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3 912,54 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 9,31 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit Kontron (+ 4,11 Prozent auf 23,32 EUR), Siltronic (+ 3,04 Prozent auf 88,10 EUR), AIXTRON SE (+ 1,86) Prozent auf 54,86 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,75 Prozent auf 162,40 EUR) und Nordex (+ 1,57 Prozent auf 38,80 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil Nemetschek SE (-4,00 Prozent auf 58,85 EUR), SAP SE (-3,85 Prozent auf 143,94 EUR), Bechtle (-2,31 Prozent auf 30,40 EUR), ATOSS Software (-2,19 Prozent auf 76,10 EUR) und Nagarro SE (-2,00 Prozent auf 35,30 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 322 369 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 180,621 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,77 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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