Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer

Der TecDAX kann seine Vortagesgewinne am Mittwoch nicht halten.

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,71 Prozent leichter bei 3 750,54 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 507,342 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,474 Prozent auf 3 759,28 Punkte an der Kurstafel, nach 3 777,18 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 748,56 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 761,30 Zählern.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 0,516 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 22.06.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 970,95 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.04.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3 670,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.07.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 869,57 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 3,48 Prozent aufwärts. 4 284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell IONOS (+ 1,38 Prozent auf 30,80 EUR), United Internet (+ 0,50 Prozent auf 24,02 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 0,18 Prozent auf 33,00 EUR), QIAGEN (+ 0,11 Prozent auf 35,40 EUR) und HENSOLDT (-0,03 Prozent auf 76,16 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen AIXTRON SE (-2,71 Prozent auf 41,29 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,62 Prozent auf 81,85 EUR), SMA Solar (-2,15 Prozent auf 59,20 EUR), JENOPTIK (-2,10 Prozent auf 39,22 EUR) und PVA TePla (-2,05 Prozent auf 37,32 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 213 613 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 161,426 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus

Die TeamViewer-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,38 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at