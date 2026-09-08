VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie
WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6
|TecDAX-Kursverlauf
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08.09.2026 09:28:53
Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer
Um 09:12 Uhr fällt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,20 Prozent auf 4 047,54 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 564,158 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,304 Prozent tiefer bei 4 043,19 Punkten, nach 4 055,52 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 040,94 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4 057,15 Punkten.
So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bewegte sich der TecDAX bei 4 068,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.06.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 4 067,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.09.2025, wies der TecDAX 3 635,10 Punkte auf.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,68 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4 284,41 Punkte. Bei 3 322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
TecDAX-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Nordex (+ 1,73 Prozent auf 41,12 EUR), HENSOLDT (+ 1,14 Prozent auf 80,08 EUR), SMA Solar (+ 1,09 Prozent auf 60,55 EUR), United Internet (+ 0,72 Prozent auf 28,06 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,71 Prozent auf 28,44 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen TeamViewer (-3,02 Prozent auf 6,42 EUR), Infineon (-2,58 Prozent auf 59,22 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,77 Prozent auf 74,80 EUR), JENOPTIK (-1,51 Prozent auf 40,38 EUR) und AIXTRON SE (-1,44 Prozent auf 38,42 EUR).
TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 281 763 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 214,312 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.
Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus
In diesem Jahr präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,42 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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