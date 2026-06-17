Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX sackt am Nachmittag ab

Um 15:42 Uhr fällt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,32 Prozent auf 3 953,75 Punkte zurück. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 541,926 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,081 Prozent schwächer bei 3 963,32 Punkten, nach 3 966,54 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 980,07 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 942,43 Punkten.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der TecDAX bereits um 2,02 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, mit 3 795,76 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 17.03.2026, notierte der TecDAX bei 3 599,19 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.06.2025, wurde der TecDAX mit 3 799,79 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 9,09 Prozent zu Buche. Bei 4 284,41 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. 3 322,31 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell AIXTRON SE (+ 6,47 Prozent auf 59,86 EUR), SMA Solar (+ 4,82 Prozent auf 54,35 EUR), Nordex (+ 3,76 Prozent auf 41,96 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,66 Prozent auf 100,30 EUR) und Nagarro SE (+ 2,64 Prozent auf 36,54 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil EVOTEC SE (-3,19 Prozent auf 4,55 EUR), Deutsche Telekom (-3,00 Prozent auf 26,82 EUR), United Internet (-2,74 Prozent auf 24,84 EUR), IONOS (-1,90 Prozent auf 26,92 EUR) und Infineon (-1,78 Prozent auf 77,87 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 3 405 633 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 167,170 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Aktien

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,89 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at