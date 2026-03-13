Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX schlussendlich in der Verlustzone

Kaum verändert zeigte sich der TecDAX am fünften Tag der Woche.

Der TecDAX schloss am Freitag nahezu unverändert (minus 0,19 Prozent) bei 3 572,52 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 541,629 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,548 Prozent tiefer bei 3 559,76 Punkten in den Handel, nach 3 579,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 610,37 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 539,41 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 1,23 Prozent. Der TecDAX lag vor einem Monat, am 13.02.2026, bei 3 655,33 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3 552,44 Punkte. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 13.03.2025, den Stand von 3 703,24 Punkten.

Der Index büßte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,43 Prozent ein. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 510,62 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit Siltronic (+ 8,06 Prozent auf 58,35 EUR), SMA Solar (+ 2,97 Prozent auf 33,96 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,92 Prozent auf 60,00 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,88 Prozent auf 140,60 EUR) und QIAGEN (+ 1,84 Prozent auf 36,04 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil 1&1 (-8,80 Prozent auf 22,80 EUR), United Internet (-3,80 Prozent auf 26,34 EUR), Kontron (-3,02 Prozent auf 21,82 EUR), EVOTEC SE (-3,02 Prozent auf 4,18 EUR) und Nagarro SE (-2,54 Prozent auf 49,46 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 712 536 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 195,005 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus

Die TeamViewer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,70 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at