Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht mittags Abschläge

Um 12:10 Uhr fällt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,23 Prozent auf 3 696,57 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 548,160 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,149 Prozent tiefer bei 3 699,48 Punkten, nach 3 704,99 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 686,35 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 707,94 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der TecDAX bereits um 0,819 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 23.12.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 586,84 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.10.2025, wies der TecDAX 3 741,05 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 23.01.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 657,01 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 1,99 Prozent. Bei 3 858,70 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 592,26 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit HENSOLDT (+ 3,35 Prozent auf 86,40 EUR), SAP SE (+ 1,93 Prozent auf 193,50 EUR), Nordex (+ 1,45 Prozent auf 33,50 EUR), Drägerwerk (+ 1,40 Prozent auf 87,10 EUR) und TeamViewer (+ 0,68 Prozent auf 5,89 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil Eckert Ziegler (-2,83 Prozent auf 15,79 EUR), Infineon (-1,57 Prozent auf 41,92 EUR), Sartorius vz (-1,42 Prozent auf 257,70 EUR), Siltronic (-1,37 Prozent auf 53,90 EUR) und QIAGEN (-1,37 Prozent auf 45,50 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 1 196 840 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 217,516 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

In diesem Jahr hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,29 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at