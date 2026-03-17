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WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

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TecDAX-Performance 17.03.2026 12:27:00

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht mittags Verluste

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht mittags Verluste

Kaum verändert zeigt sich der TecDAX aktuell.

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,12 Prozent tiefer bei 3 554,40 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 542,221 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,078 Prozent tiefer bei 3 555,78 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 558,57 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 538,39 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 560,77 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Der TecDAX wies vor einem Monat, am 17.02.2026, einen Wert von 3 681,04 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 17.12.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 527,72 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.03.2025, stand der TecDAX bei 3 810,41 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,93 Prozent abwärts. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 510,62 Punkten erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit Sartorius vz (+ 5,60 Prozent auf 220,70 EUR), Nordex (+ 3,41 Prozent auf 44,82 EUR), TeamViewer (+ 1,70 Prozent auf 4,55 EUR), freenet (+ 1,11 Prozent auf 27,40 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,97 Prozent auf 33,29 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen HENSOLDT (-3,34 Prozent auf 79,55 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,15 Prozent auf 58,40 EUR), Elmos Semiconductor (-3,00 Prozent auf 135,60 EUR), JENOPTIK (-2,73 Prozent auf 25,64 EUR) und AIXTRON SE (-2,66 Prozent auf 32,54 EUR) unter Druck.

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 092 747 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 193,184 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,28 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,64 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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