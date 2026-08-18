AIXTRON Aktie

AIXTRON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
TecDAX-Kursentwicklung 18.08.2026 09:28:43

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge

TecDAX-Handel am zweiten Tag der Woche.

Der TecDAX gibt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,58 Prozent auf 4 069,65 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 568,579 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,410 Prozent leichter bei 4 076,44 Punkten, nach 4 093,24 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 4 079,76 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 069,53 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Stand von 3 770,35 Punkten. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 18.05.2026, mit 3 864,46 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 775,71 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,29 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit United Internet (+ 2,25 Prozent auf 24,54 EUR), Ottobock (+ 1,54 Prozent auf 59,40 EUR), freenet (+ 1,52 Prozent auf 24,10 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,67 Prozent auf 28,58 EUR) und Bechtle (+ 0,58 Prozent auf 34,94 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil AIXTRON SE (-3,86 Prozent auf 40,55 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,37 Prozent auf 81,80 EUR), Siltronic (-2,73 Prozent auf 87,35 EUR), Infineon (-2,45 Prozent auf 60,45 EUR) und Elmos Semiconductor (-2,20 Prozent auf 151,00 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 253 622 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 207,918 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,48 erwartet. Mit 8,63 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Elmos Semiconductor

mehr Nachrichten

Analysen zu Elmos Semiconductor

mehr Analysen
05.08.26 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
10.07.26 Elmos Semiconductor Hold Deutsche Bank AG
29.06.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
09.06.26 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 40,24 -4,73% AIXTRON SE
Bechtle AG 35,04 0,63% Bechtle AG
Deutsche Telekom AG 28,66 0,84% Deutsche Telekom AG
Elmos Semiconductor 149,40 -2,86% Elmos Semiconductor
EVOTEC SE 3,38 -1,69% EVOTEC SE
freenet AG 24,08 1,52% freenet AG
Infineon AG 60,10 -2,78% Infineon AG
Ottobock 59,20 1,54% Ottobock
SAP SE 178,72 -0,50% SAP SE
Siltronic AG 85,80 -3,97% Siltronic AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 81,15 -3,85% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 6,60 0,61% TeamViewer
United Internet AG 24,60 2,84% United Internet AG
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 31,18 2,77% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 4 071,78 -0,52%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.08.26 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.08.26 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentieren sich am Dienstag schwächer. An den Märkten in Asien werden am Dienstag Verluste verbucht.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen