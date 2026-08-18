AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|TecDAX-Kursentwicklung
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18.08.2026 09:28:43
Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge
Der TecDAX gibt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,58 Prozent auf 4 069,65 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 568,579 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,410 Prozent leichter bei 4 076,44 Punkten, nach 4 093,24 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 4 079,76 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 069,53 Punkten erreichte.
TecDAX-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Stand von 3 770,35 Punkten. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 18.05.2026, mit 3 864,46 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 775,71 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,29 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im TecDAX
Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit United Internet (+ 2,25 Prozent auf 24,54 EUR), Ottobock (+ 1,54 Prozent auf 59,40 EUR), freenet (+ 1,52 Prozent auf 24,10 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,67 Prozent auf 28,58 EUR) und Bechtle (+ 0,58 Prozent auf 34,94 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil AIXTRON SE (-3,86 Prozent auf 40,55 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,37 Prozent auf 81,80 EUR), Siltronic (-2,73 Prozent auf 87,35 EUR), Infineon (-2,45 Prozent auf 60,45 EUR) und Elmos Semiconductor (-2,20 Prozent auf 151,00 EUR).
Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 253 622 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 207,918 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,48 erwartet. Mit 8,63 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Infineon AG
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