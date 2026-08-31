Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX verliert nachmittags

Mit dem TecDAX geht es derzeit abwärts.

Am Montag notiert der TecDAX um 15:40 Uhr via XETRA 0,68 Prozent tiefer bei 4 091,26 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 575,699 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,477 Prozent auf 4 099,75 Punkte an der Kurstafel, nach 4 119,39 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 104,11 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 077,89 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 827,49 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wies der TecDAX einen Wert von 4 160,08 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, lag der TecDAX bei 3 703,58 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 12,88 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Punkte.

Die Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell SMA Solar (+ 3,06 Prozent auf 59,00 EUR), Drägerwerk (+ 2,35 Prozent auf 113,20 EUR), ATOSS Software (+ 0,59 Prozent auf 102,40 EUR), PVA TePla (+ 0,39 Prozent auf 30,98 EUR) und IONOS (+ 0,34 Prozent auf 35,42 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen EVOTEC SE (-2,75 Prozent auf 3,26 EUR), HENSOLDT (-1,95 Prozent auf 85,50 EUR), QIAGEN (-1,94 Prozent auf 36,86 EUR), Kontron (-1,78 Prozent auf 22,10 EUR) und Nordex (-1,61 Prozent auf 37,88 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 1 185 540 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 220,822 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Fokus

Im TecDAX weist die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,35 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at