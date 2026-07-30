Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Mittag leichter

Am Donnerstag tendiert der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,54 Prozent leichter bei 3 824,39 Punkten. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 525,778 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,206 Prozent auf 3 837,39 Punkte an der Kurstafel, nach 3 845,33 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3 813,12 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 841,91 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der TecDAX bereits um 0,782 Prozent zu. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 30.06.2026, einen Wert von 3 853,08 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 30.04.2026, betrug der TecDAX-Kurs 3 697,16 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 30.07.2025, stand der TecDAX bei 3 907,83 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,52 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell Drägerwerk (+ 7,88 Prozent auf 104,00 EUR), Siltronic (+ 5,00 Prozent auf 71,35 EUR), Infineon (+ 2,99 Prozent auf 56,11 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,60 Prozent auf 71,00 EUR) und PVA TePla (+ 1,79 Prozent auf 31,90 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen Nemetschek SE (-7,74 Prozent auf 62,00 EUR), TeamViewer (-6,50 Prozent auf 6,33 EUR), CANCOM SE (-3,01 Prozent auf 24,15 EUR), Bechtle (-2,58 Prozent auf 36,20 EUR) und IONOS (-2,53 Prozent auf 32,32 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 223 366 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 183,795 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,99 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at