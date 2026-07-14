SMA Solar Aktie
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
|TecDAX-Entwicklung
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14.07.2026 12:26:43
Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zeigt sich mittags schwächer
Um 12:10 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,88 Prozent leichter bei 3 836,14 Punkten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 513,851 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,425 Prozent auf 3 853,58 Punkte an der Kurstafel, nach 3 870,03 Punkten am Vortag.
Bei 3 822,98 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 3 853,58 Punkten den höchsten Stand markierte.
So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3 979,50 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 14.04.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3 548,27 Punkten auf. Der TecDAX lag vor einem Jahr, am 14.07.2025, bei 3 898,94 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 5,85 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,05 Prozent auf 32,40 EUR), SMA Solar (+ 3,40 Prozent auf 59,35 EUR), Drägerwerk (+ 1,76 Prozent auf 86,70 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,43 Prozent auf 85,05 EUR) und AIXTRON SE (+ 1,17 Prozent auf 43,08 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen EVOTEC SE (-25,98 Prozent auf 3,66 EUR), Carl Zeiss Meditec (-6,65 Prozent auf 29,46 EUR), HENSOLDT (-2,31 Prozent auf 71,80 EUR), IONOS (-2,27 Prozent auf 30,20 EUR) und QIAGEN (-2,20 Prozent auf 35,53 EUR).
Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 4 238 114 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 160,632 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.
Fundamentaldaten der TecDAX-Werte
Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,41 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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