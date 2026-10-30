JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
|TecDAX-Kursverlauf
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30.10.2026 09:28:47
Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsstart leichter
Am Freitag sinkt der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,59 Prozent auf 4 125,17 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 580,656 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,240 Prozent fester bei 4 159,58 Punkten in den Freitagshandel, nach 4 149,61 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 4 122,83 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 161,05 Punkten verzeichnete.
TecDAX-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn legte der TecDAX bereits um 2,56 Prozent zu. Vor einem Monat, am 30.09.2026, wies der TecDAX einen Stand von 4 001,32 Punkten auf. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 30.07.2026, einen Wert von 3 829,25 Punkten auf. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 30.10.2025, einen Stand von 3 650,45 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 13,82 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4 284,41 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten verzeichnet.
Tops und Flops im TecDAX
Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit Nemetschek SE (+ 2,11 Prozent auf 74,95 EUR), SAP SE (+ 1,39 Prozent auf 211,80 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,33 Prozent auf 25,96 EUR), ATOSS Software (+ 1,20 Prozent auf 93,00 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,98 Prozent auf 43,31 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,73 Prozent auf 51,85 EUR), Siltronic (-5,71 Prozent auf 59,40 EUR), OHB SE (-4,51 Prozent auf 233,00 EUR), SMA Solar (-4,38 Prozent auf 48,00 EUR) und JENOPTIK (-4,31 Prozent auf 39,50 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 375 244 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 235,847 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick
Die TeamViewer-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,80 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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