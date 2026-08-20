Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|TecDAX-Marktbericht
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20.08.2026 09:28:41
Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart in Rot
Um 09:12 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,11 Prozent leichter bei 4 054,52 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 564,842 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,210 Prozent auf 4 067,70 Punkte an der Kurstafel, nach 4 059,16 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4 054,51 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 069,56 Zählern.
TecDAX-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 1,16 Prozent. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 20.07.2026, den Stand von 3 771,59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 960,63 Punkten. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 20.08.2025, mit 3 756,68 Punkten bewertet.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11,87 Prozent aufwärts. 4 284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Sartorius vz (+ 5,03 Prozent auf 246,50 EUR), PVA TePla (+ 1,24 Prozent auf 29,36 EUR), QIAGEN (+ 1,13 Prozent auf 38,02 EUR), JENOPTIK (+ 0,93 Prozent auf 39,12 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 0,68 Prozent auf 32,42 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil SAP SE (-1,75 Prozent auf 182,64 EUR), HENSOLDT (-1,43 Prozent auf 91,24 EUR), TeamViewer (-1,20 Prozent auf 6,59 EUR), Deutsche Telekom (-0,82 Prozent auf 28,94 EUR) und Bechtle (-0,74 Prozent auf 35,00 EUR).
Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 314 510 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 210,642 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick
Unter den TecDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,39 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
|02.07.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.06.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
|07.05.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Bechtle AG
|35,22
|0,28%
|Deutsche Telekom AG
|28,75
|-1,34%
|freenet AG
|24,02
|-1,15%
|HENSOLDT
|89,34
|-2,68%
|Infineon AG
|55,41
|0,98%
|JENOPTIK AG
|38,54
|-0,67%
|PVA TePla AG
|29,30
|0,83%
|QIAGEN N.V.
|38,18
|0,81%
|SAP SE
|185,20
|0,47%
|Sartorius AG Vz.
|247,70
|5,76%
|TeamViewer
|6,72
|1,21%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|33,06
|3,25%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|4 065,34
|0,15%
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