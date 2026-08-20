Infineon Aktie

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WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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TecDAX-Marktbericht 20.08.2026 09:28:41

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart in Rot

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart in Rot

Das macht der TecDAX aktuell.

Um 09:12 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,11 Prozent leichter bei 4 054,52 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 564,842 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,210 Prozent auf 4 067,70 Punkte an der Kurstafel, nach 4 059,16 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4 054,51 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 069,56 Zählern.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 1,16 Prozent. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 20.07.2026, den Stand von 3 771,59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 960,63 Punkten. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 20.08.2025, mit 3 756,68 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11,87 Prozent aufwärts. 4 284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Sartorius vz (+ 5,03 Prozent auf 246,50 EUR), PVA TePla (+ 1,24 Prozent auf 29,36 EUR), QIAGEN (+ 1,13 Prozent auf 38,02 EUR), JENOPTIK (+ 0,93 Prozent auf 39,12 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 0,68 Prozent auf 32,42 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil SAP SE (-1,75 Prozent auf 182,64 EUR), HENSOLDT (-1,43 Prozent auf 91,24 EUR), TeamViewer (-1,20 Prozent auf 6,59 EUR), Deutsche Telekom (-0,82 Prozent auf 28,94 EUR) und Bechtle (-0,74 Prozent auf 35,00 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 314 510 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 210,642 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Unter den TecDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,39 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

Bechtle AG 35,22 0,28% Bechtle AG
Deutsche Telekom AG 28,75 -1,34% Deutsche Telekom AG
freenet AG 24,02 -1,15% freenet AG
HENSOLDT 89,34 -2,68% HENSOLDT
Infineon AG 55,41 0,98% Infineon AG
JENOPTIK AG 38,54 -0,67% JENOPTIK AG
PVA TePla AG 29,30 0,83% PVA TePla AG
QIAGEN N.V. 38,18 0,81% QIAGEN N.V.
SAP SE 185,20 0,47% SAP SE
Sartorius AG Vz. 247,70 5,76% Sartorius AG Vz.
TeamViewer 6,72 1,21% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 33,06 3,25% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 4 065,34 0,15%

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