1&1 Aktie
WKN: 554550 / ISIN: DE0005545503
|Index-Bewegung
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27.03.2026 09:31:19
Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart leichter
Um 09:14 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,40 Prozent schwächer bei 3 409,48 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 512,831 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,215 Prozent schwächer bei 3 415,83 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 423,19 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 422,05 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 406,14 Einheiten.
So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 1,68 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.02.2026, betrug der TecDAX-Kurs 3 787,92 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 586,84 Punkten auf. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 27.03.2025, mit 3 695,98 Punkten bewertet.
Der Index sank seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,93 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern registriert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell Kontron (+ 2,46 Prozent auf 18,29 EUR), CANCOM SE (+ 1,56 Prozent auf 22,85 EUR), SAP SE (+ 1,15 Prozent auf 146,30 EUR), 1&1 (+ 0,64 Prozent auf 23,45 EUR) und Nemetschek SE (+ 0,63 Prozent auf 63,65 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil Eckert Ziegler (-4,11 Prozent auf 14,45 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,28 Prozent auf 24,18 EUR), JENOPTIK (-2,79 Prozent auf 27,86 EUR), Nordex (-2,40 Prozent auf 43,14 EUR) und SMA Solar (-2,26 Prozent auf 43,16 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im TecDAX
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 289 941 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 168,875 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,38 zu Buche schlagen. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,94 Prozent.
Redaktion finanzen.at
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