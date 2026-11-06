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TecDAX-Performance 06.11.2026 09:28:43

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart schwächer

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart schwächer

Der TecDAX verliert heute nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 1,03 Prozent tiefer bei 3 997,83 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 589,137 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,406 Prozent tiefer bei 4 023,16 Punkten in den Freitagshandel, nach 4 039,56 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 990,12 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 023,16 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gab der TecDAX bereits um 1,99 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, wies der TecDAX einen Wert von 4 099,22 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, stand der TecDAX bei 4 000,99 Punkten. Der TecDAX lag vor einem Jahr, am 06.11.2025, bei 3 498,24 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,31 Prozent aufwärts. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit AIXTRON SE (+ 1,21 Prozent auf 29,28 EUR), freenet (+ 1,12 Prozent auf 23,50 EUR), OHB SE (+ 1,02 Prozent auf 198,20 EUR), PVA TePla (+ 0,90 Prozent auf 26,84 EUR) und Nemetschek SE (+ 0,66 Prozent auf 68,45 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil HENSOLDT (-4,17 Prozent auf 79,14 EUR), Siltronic (-2,43 Prozent auf 48,98 EUR), Sartorius vz (-2,37 Prozent auf 280,70 EUR), Siemens Healthineers (-2,07 Prozent auf 44,07 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,76 Prozent auf 25,70 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 408 158 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 241,943 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,32 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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AIXTRON SE 29,92 3,60% AIXTRON SE
Deutsche Telekom AG 25,88 -0,88% Deutsche Telekom AG
freenet AG 23,60 0,43% freenet AG
HENSOLDT 79,32 -2,05% HENSOLDT
Nemetschek SE 68,85 1,32% Nemetschek SE
OHB SE 195,40 -1,31% OHB SE
PVA TePla AG 26,98 2,82% PVA TePla AG
SAP SE 211,60 -2,26% SAP SE
Sartorius AG Vz. 283,70 -0,70% Sartorius AG Vz.
Siemens Healthineers AG 44,14 -0,90% Siemens Healthineers AG
Siltronic AG 50,60 1,73% Siltronic AG
TeamViewer 5,19 0,78% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 26,60 1,29% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

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TecDAX 4 016,94 -0,56%

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