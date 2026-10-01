Rolls-Royce Aktie
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
|Marktbericht
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01.10.2026 12:27:26
Minuszeichen in London: Das macht der FTSE 100 am Donnerstagmittag
Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 12:10 Uhr um 1,60 Prozent schwächer bei 10 436,31 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,181 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0,004 Prozent fester bei 10 606,39 Punkten, nach 10 606,00 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 390,73 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 606,39 Zählern.
FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 2,42 Prozent nach unten. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 01.09.2026, einen Wert von 10 789,28 Punkten auf. Der FTSE 100 lag vor drei Monaten, am 01.07.2026, bei 10 478,34 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, lag der FTSE 100 noch bei 9 446,43 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,88 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 10 989,45 Punkte. 9 670,46 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100
Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Rolls-Royce (+ 1,08 Prozent auf 14,77 GBP), Halma (+ 0,11 Prozent auf 35,06 GBP), Computacenter (+ 0,09 Prozent auf 54,10 GBP), Intertek (+ 0,09 Prozent auf 58,75 GBP) und Schroders (+ 0,00 Prozent auf 5,89 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen Games Workshop Group (-4,56 Prozent auf 171,70 GBP), Bank of Georgia Group (-4,32 Prozent auf 137,49 GBP), HSBC (-3,34 Prozent auf 14,48 GBP), NatWest Group (-3,11 Prozent auf 6,67 GBP) und BAT (-3,03 Prozent auf 40,04 GBP).
FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 31 992 325 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 303,272 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der FTSE 100-Titel
Unter den FTSE 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,84 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
|160,00
|-4,76%
|Barratt Developments PLC
|3,78
|-2,58%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|46,93
|-2,68%
|Computacenter PLC
|63,50
|2,42%
|Games Workshop Group PLC
|201,60
|-4,00%
|Halma PLC
|41,14
|0,59%
|HSBC Holdings plc
|17,07
|-2,67%
|Intertek plc
|68,75
|0,15%
|Lloyds Banking Group
|1,23
|-1,72%
|NatWest Group PLC Registered Shs
|7,82
|-2,66%
|Rolls-Royce Plc
|17,34
|1,83%
|Schroders PLC Registered Shs
|6,88
|0,00%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10 444,07
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