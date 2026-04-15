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Kursverlauf 15.04.2026 15:59:04

Minuszeichen in London: FTSE 100 am Mittwochnachmittag in Rot

Minuszeichen in London: FTSE 100 am Mittwochnachmittag in Rot

Der FTSE 100 zeigt sich aktuell wenig bewegt.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,11 Prozent tiefer bei 10 597,53 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3,016 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent höher bei 10 609,21 Punkten in den Handel, nach 10 609,06 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 10 640,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 10 595,11 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der FTSE 100 bereits um 0,037 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, lag der FTSE 100 bei 10 261,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.01.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 238,94 Punkten auf. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 15.04.2025, mit 8 249,12 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 6,50 Prozent aufwärts. Bei 10 934,94 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern registriert.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Entain (+ 5,02 Prozent auf 5,86 GBP), Flutter Entertainment (+ 3,44 Prozent auf 82,21 GBP), Ocado Group (+ 2,66 Prozent auf 1,87 GBP), Sage (+ 2,36 Prozent auf 8,67 GBP) und Intermediate Capital Group (+ 2,15 Prozent auf 17,61 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Burberry (-2,39 Prozent auf 11,42 GBP), Imperial Brands (-2,27 Prozent auf 28,67 GBP), Airtel Africa (-2,20 Prozent auf 3,64 GBP), Associated British Foods (-1,97 Prozent auf 18,39 GBP) und Fresnillo (-1,84 Prozent auf 36,23 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 33 092 351 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 267,386 Mrd. Euro heraus.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,16 erwartet. Mit 8,37 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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