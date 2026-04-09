Minuszeichen in London: FTSE 100 am Nachmittag im Minus

Das macht das Börsenbarometer in London am vierten Tag der Woche.

Am Donnerstag bewegt sich der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 0,29 Prozent tiefer bei 10 577,70 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,943 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,007 Prozent auf 10 609,57 Punkte an der Kurstafel, nach 10 608,88 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 10 643,61 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 562,45 Punkten lag.

FTSE 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 1,36 Prozent. Vor einem Monat, am 09.03.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 249,52 Punkten auf. Der FTSE 100 stand vor drei Monaten, am 09.01.2026, bei 10 124,60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.04.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 7 679,48 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,30 Prozent zu. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9 670,46 Zählern.

Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit BP (+ 2,74 Prozent auf 5,78 GBP), Diploma (+ 1,69 Prozent auf 66,10 GBP), DCC (+ 1,61 Prozent auf 50,60 GBP), Severn Trent (+ 1,54 Prozent auf 32,41 GBP) und United Utilities (+ 1,47 Prozent auf 13,85 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Entain (-6,16 Prozent auf 5,48 GBP), Flutter Entertainment (-5,12 Prozent auf 77,04 GBP), Metlen Energy Metals (-4,77 Prozent auf 35,50 EUR), Phoenix Group (-4,31 Prozent auf 7,01 GBP) und WPP 2012 (-4,12 Prozent auf 2,45 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 47 748 189 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 266,452 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

2027 präsentiert die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,57 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at