Minuszeichen in London: FTSE 100 beendet den Handel in der Verlustzone

Kaum bewegt zeigte sich der FTSE 100 am Abend.

Der FTSE 100 schloss nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 10 897,27 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 3,234 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,010 Prozent auf 10 907,37 Punkte an der Kurstafel, nach 10 908,41 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10 865,37 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 979,60 Punkten lag.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der FTSE 100 bereits um 1,50 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 30.06.2026, den Wert von 10 497,12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.04.2026, notierte der FTSE 100 bei 10 378,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.07.2025, stand der FTSE 100 noch bei 9 136,94 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 9,51 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 979,60 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9 670,46 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Rolls-Royce (+ 6,01 Prozent auf 14,63 GBP), Halma (+ 4,81 Prozent auf 35,74 GBP), Antofagasta (+ 4,37 Prozent auf 37,04 GBP), Bank of Georgia Group (+ 4,04 Prozent auf 115,90 GBP) und Lloyds Banking Group (+ 3,86 Prozent auf 1,16 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Rentokil Initial (-20,60 Prozent auf 3,52 GBP), RELX (-6,92 Prozent auf 26,75 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-6,44 Prozent auf 86,06 GBP), Experian (-5,82 Prozent auf 28,98 GBP) und Sage (-5,34 Prozent auf 9,67 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 152 373 171 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 309,998 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet mit 3,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at