Minuszeichen in London: FTSE 100 beginnt die Sitzung im Minus

Der FTSE 100 gibt seine Gewinne vom Vortag am fünften Tag der Woche wieder ab.

Am Freitag notiert der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0,15 Prozent tiefer bei 10 815,38 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3,199 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,001 Prozent auf 10 831,45 Punkte an der Kurstafel, nach 10 831,52 Punkten am Vortag.

Bei 10 831,93 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 10 791,58 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 0,085 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 04.08.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 879,38 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.06.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10 360,32 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 216,87 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 8,68 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10 989,45 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 9 670,46 Punkte.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Computacenter (+ 2,98 Prozent auf 55,30 GBP), Coca-Cola European Partners (+ 1,27 Prozent auf 109,15 USD), Vodafone Group (+ 1,06 Prozent auf 1,24 GBP), Whitbread (+ 1,05 Prozent auf 24,00 GBP) und Melrose Industries (+ 1,03 Prozent auf 5,02 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Experian (-2,62 Prozent auf 28,66 GBP), Coca-Cola HBC (-1,49 Prozent auf 45,04 GBP), Anglo American (-1,32 Prozent auf 41,20 GBP), BAT (-1,30 Prozent auf 41,00 GBP) und Antofagasta (-1,07 Prozent auf 38,93 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Vodafone Group-Aktie aufweisen. 4 966 994 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 308,826 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten

2026 weist die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at