Whitbread Aktie

Whitbread für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LGB1 / ISIN: GB00B1KJJ408

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
FTSE 100-Kursentwicklung 04.09.2026 09:28:31

Minuszeichen in London: FTSE 100 beginnt die Sitzung im Minus

Minuszeichen in London: FTSE 100 beginnt die Sitzung im Minus

Der FTSE 100 gibt seine Gewinne vom Vortag am fünften Tag der Woche wieder ab.

Am Freitag notiert der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0,15 Prozent tiefer bei 10 815,38 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3,199 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,001 Prozent auf 10 831,45 Punkte an der Kurstafel, nach 10 831,52 Punkten am Vortag.

Bei 10 831,93 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 10 791,58 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 0,085 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 04.08.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 879,38 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.06.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10 360,32 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 216,87 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 8,68 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10 989,45 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 9 670,46 Punkte.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Computacenter (+ 2,98 Prozent auf 55,30 GBP), Coca-Cola European Partners (+ 1,27 Prozent auf 109,15 USD), Vodafone Group (+ 1,06 Prozent auf 1,24 GBP), Whitbread (+ 1,05 Prozent auf 24,00 GBP) und Melrose Industries (+ 1,03 Prozent auf 5,02 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Experian (-2,62 Prozent auf 28,66 GBP), Coca-Cola HBC (-1,49 Prozent auf 45,04 GBP), Anglo American (-1,32 Prozent auf 41,20 GBP), BAT (-1,30 Prozent auf 41,00 GBP) und Antofagasta (-1,07 Prozent auf 38,93 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Vodafone Group-Aktie aufweisen. 4 966 994 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 308,826 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten

2026 weist die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle FTSE 100-Werte im Überblick
Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Whitbread PLC

mehr Nachrichten

Analysen zu Whitbread PLC

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Antofagasta plc 45,56 -0,98% Antofagasta plc
Babcock International 11,57 0,43% Babcock International
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 158,00 1,28% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
BAT PLC (British American Tobacco) 47,86 -0,52% BAT PLC (British American Tobacco)
Coca-Cola European Partners PLC 90,70 -2,99% Coca-Cola European Partners PLC
Coca-Cola HBC AG 52,30 -0,95% Coca-Cola HBC AG
Computacenter PLC 66,00 6,45% Computacenter PLC
Experian PLC 32,60 -4,68% Experian PLC
HSBC Holdings plc 18,35 1,33% HSBC Holdings plc
Melrose Industries PLC Registered Shs 5,87 0,93% Melrose Industries PLC Registered Shs
Vodafone Group PLC 1,45 2,00% Vodafone Group PLC
Whitbread PLC 27,70 -0,14% Whitbread PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 831,09 0,00%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:17 KW 36: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
17:43 NVIDIA-Investments im Check: Diese Aktien hielt der KI-Gigant in Q2
03.09.26 Commerzbank setzt auf diese US-Aktien: Das waren die Investments im zweiten Quartal 2026
02.09.26 August 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.09.26 Top 10 im Wandel: Wie die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot im 2. Quartal umgeschichtet hat

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notieren mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen