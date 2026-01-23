Minuszeichen in London: FTSE 100 fällt zum Ende des Freitagshandels

Schlussendlich schloss der FTSE 100 den Freitagshandel nahezu unverändert (minus 0,07 Prozent) bei 10 143,44 Punkten ab. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,808 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 10 150,05 Punkten in den Handel, nach 10 150,05 Punkten am Vortag.

Bei 10 184,14 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 10 131,83 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 0,898 Prozent. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 23.12.2025, bei 9 889,22 Punkten. Der FTSE 100 lag vor drei Monaten, am 23.10.2025, bei 9 578,57 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.01.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 565,20 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 1,93 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 10 257,75 Punkten. Bei 9 951,14 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Beazley (+ 3,23 Prozent auf 11,52 GBP), Glencore (+ 2,21 Prozent auf 5,01 GBP), BAE Systems (+ 2,12 Prozent auf 20,27 GBP), Fresnillo (+ 2,06 Prozent auf 41,68 GBP) und Antofagasta (+ 1,91 Prozent auf 35,84 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen B&M European Value Retail SA Reg (-7,18 Prozent auf 1,62 GBP), Burberry (-6,20 Prozent auf 11,96 GBP), Admiral Group (-5,76 Prozent auf 26,50 GBP), Aviva (-5,17 Prozent auf 6,19 GBP) und Ocado Group (-3,22 Prozent auf 2,46 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 54 576 139 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 mit 243,047 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,60 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

